Сват зарезал жителя города Белова Кемеровской области за неудачную шутку. Инцидент произошел еще в марте текущего года, но широкую огласку получил лишь сейчас. 62-летний мужчина был в ..

Сват зарезал жителя города Белова Кемеровской области за неудачную шутку. Инцидент произошел еще в марте текущего года, но широкую огласку получил лишь сейчас.62-летний мужчина был в гостях у свата, жившего по соседству, где оба распивали спиртные напитки. После застолья хозяин решил проводить гостя до дома. Но во время прощания у калитки мужчина в шутку ударил его в грудь. Это настолько разозлило его спутника, что он достал нож и убил его несколькими ножевыми ранениями. В ближайшее время он предстанет перед судом, сообщает