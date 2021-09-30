На территории Владимирской области за прошедшие сутки 30 сентября 2021 года лабораторно...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 30 сентября 2021 года лабораторно подтверждено 207 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией64 - во Владимире22 - в Муромском районе21 - в Ковровском районе8 - в Петушинском районе6 - в Кольчугинском районе9 - в Александровском районе8 - в Юрьев-Польском районе26 - в Гусь-Хрустальном районе2 - в Судогодском районе7 - в Собинском районе2 - в Радужном6 - в Киржачском районе3 - в Камешковском районе4 - в Гороховецком районе4 - в Меленковском районе7 - в Вязниковском районе6 - в Суздальском районе2 - в Селивановском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 54 228 случаев заболевания.Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.