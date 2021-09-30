На территории Владимирской области за прошедшие сутки 30 сентября 2021 года лабораторно...
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 30 сентября 2021 года лабораторно подтверждено 207 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией
64 - во Владимире
22 - в Муромском районе
21 - в Ковровском районе
8 - в Петушинском районе
6 - в Кольчугинском районе
9 - в Александровском районе
8 - в Юрьев-Польском районе
26 - в Гусь-Хрустальном районе
2 - в Судогодском районе
7 - в Собинском районе
2 - в Радужном
6 - в Киржачском районе
3 - в Камешковском районе
4 - в Гороховецком районе
4 - в Меленковском районе
7 - в Вязниковском районе
6 - в Суздальском районе
2 - в Селивановском районе
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 54 228 случаев заболевания.
Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.