Увеличение зарплат педагогов, выплаты за кураторство в системе среднего профоборазования, капремонт...

Увеличение зарплат педагогов, выплаты за кураторство в системе среднего профоборазования, капремонт в муниципальных школах и трактор для аграрного колледжа: Губернатор Владимир Сипягин предлагает депутатам Законодательного Собрания внести соответствующие изменения в закон «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».Пресс-служба администрации Владимирской области информирует, что документ подготовлен в целях финансового обеспечения в 2021 году майских указов Президента Российской Федерации 2012 года по оплате труда отдельных категорий работников бюджетной сферы в связи с увеличением на 5,8 процента показателя средней заработной платы по региону, существенным ростом цен на строительные ресурсы, а также с проведением мероприятий по борьбе с коронавирусной инфекцией и приведению в нормативное состояние объектов образования.Законопроект предусматривает увеличение бюджетных ассигнований на сферу образования в 2021 году на 624 млн 557,6 тыс. рублей. Из них почти 338 млн рублей предлагается направить на повышение оплаты труда педагогических работников государственных и муниципальных организаций образования, ещё более 14 млн рублей − на премии педагогам государственных образовательных организаций региона по итогам работы за 2020/2021 учебный год. Также заложены деньги на индексацию зарплат работников отрасли с 1 августа и на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций среднего профессионального образования. 23,9 млн рублей за счёт средств резервного фонда Правительства Российской Федерации позволят обеспечить выплату в размере 5000 рублей кураторам 918 групп учащихся по программам среднего профессионального образования.143 млн 681,8 тыс. рублей предлагается выделить на благоустройство зданий муниципальных школ для соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (из них средства федерального бюджета – 127 млн 876,8 тыс. рублей). Предусмотрены деньги, в том числе, на капитальный ремонт второго здания ковровской гимназии им.Барсукова для учащихся 1-6 классов, капремонт фасадов с устройством навесной фасадной системы с утеплением ковровской школы № 23, капитальный ремонт системы отопления в здании школ № 8 города Коврова и № 3 города Киржача, а также на капремонт систем водоснабжения и отопления в муромских школах № 4 и № 18Также 3 млн рублей может быть выделено на приобретение колёсного трактора для Владимирского аграрного колледжа. Его планируется использовать для реализации образовательных программ «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» и «Садово-парковое и ландшафтное строительство».Фото: pixabay.com