Павел Латушко рассказал белорусам, как бороться с режимом Александра Лукашенко, который не выполнил требования оппозиции.

Павел Латушко рассказал белорусам, как бороться с режимом Александра Лукашенко, который не выполнил требования оппозиции.Один из лидеров белорусской оппозиции, руководитель движения "Народное антикризисное управление" Павел Латушко обратился к согражданам и представил план борьбы с режимом Александра Лукашенко. Он призвал экс-кандидата в президенты РБ Светлану Тихановскую, демократические силы и белорусскую диаспору поддержать НАУ.Политик подчеркнул, что оппозиция еще летом прошлого года сформулировала три основных требования к властям Белоруссии, выполнение которых, по его версии, является единственным способом выхода из политического и гуманитарного кризиса. Латушко подчеркнул, что кризис создан режимом Лукашенко после "фальсификации выборов, силового захвата власти и начала самых жестокий и бесчеловечных репрессий" в истории Белоруссии.Оппозиционер отметил, что требования не были выполнены. Латушко подтвердил, что намерен дальше добиваться освобождения политических заключенных и прекращения репрессий. Он заявил о необходимости привлечь к уголовной ответственности всех причастных к преступлениям против белорусов. Также политик требует проведения новых демократических выборов."Созданный режимом диктатора [Лукашенко] кризис продолжает усугубляться и уже превратился из внутреннего в региональный", – констатировал Латушко.Кроме того, он подчеркнул, что для преодоления кризиса необходимо выработать единую стратегию как для внутренней, так и для внешней политики оппозиции. Латушко призвал белорусов действовать в рамках плана "Перемога" для борьбы с Лукашенко.