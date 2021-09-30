Кольчугинского чиновника обвиняют в халатности при приемке школы. Теперь он предстанет перед судом. Как установило следствие, в 2019-м году бывший начальник МКУ «Управление районного

Кольчугинского чиновника обвиняют в халатности при приемке школы. Теперь он предстанет перед судом. Как установило следствие, в 2019-м году бывший начальник МКУ «Управление районного хозяйства» не проконтролировал выполнение работ по нанесению огнезащитного материала на плиты перекрытия при приемке кольчугинской школы №4. Обвиняемый “не глядя” подписал акты выполненных работ – никаких проверок на соответствие требованием пожарной