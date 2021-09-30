Количество пользователей услуги «Видеонаблюдение» во Владимирской и Ивановской областях превысило 10 тысяч. Только за восемь месяцев этого года спрос среди населения на нее вырос в

Количество пользователей услуги «Видеонаблюдение» во Владимирской и Ивановской областях превысило 10 тысяч. Только за восемь месяцев этого года спрос среди населения на нее вырос в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Большинство абонентов — почти 65 % — подключили внутреннее видеонаблюдение в квартирах или домах, остальные приобрели уличные камеры. Особенно популярна услуга у абонентов Владимира, Иванова,