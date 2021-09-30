Количество пользователей услуги «Видеонаблюдение» во Владимирской и Ивановской областях превысило...

Количество пользователей услуги «Видеонаблюдение» во Владимирской и Ивановской областях превысило 10 тысяч. Только за восемь месяцев этого года спрос среди населения на нее вырос в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Большинство абонентов — почти 65 % — подключили внутреннее видеонаблюдение в квартирах или домах, остальные приобрели уличные камеры. Особенно популярна услуга у абонентов Владимира, Иванова, Мурома. Чаще всего видеокамеры применяют для охраны жилья, удаленного присмотра за детьми, пожилыми родственниками и домашними животными.Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:«Системы видеонаблюдения — это важный сегмент средств безопасности для частной территории, например, дачи. Современный темп жизни не позволяет оставаться за городом надолго. Чтобы не переживать о доме и участке, находясь вдали от них, все больше владельцев прибегают к видеонаблюдению. Поэтому и скачок спроса, уже традиционно, мы наблюдаем весной и летом, когда многие приобретают недвижимость или собираются в отпуск. Не стал исключением и текущий год. На середину лета пришелся пик подключения новых абонентов. Теперь им не придется гадать, что происходит в их отсутствие в квартире или на даче Видеозаписи сохраняются в облако — в архив, надежно защищенный от взлома и утери данных. Покупать видеорегистратор или жесткий диск не требуется: безопасное хранение видеоархива подключается онлайн в один клик».Игорь Василисин, абонент услуги «Видеонаблюдение», г. Владимир:«Долго и тщательно выбирал видеонаблюдение для загородного дома. Всегда хотелось видеть, что происходит на даче в наше отсутствие. Услугу выбрал от ‘’Ростелекома” и не прогадал. Камера рассчитана на простого пользователя: устанавливается самостоятельно за пару часов, мастера приглашать не нужно. Видеокамеры антивандальные, с металлическим корпусом и мощным кронштейном. Изображение четкое и понятное. Системой полностью доволен, однозначно рекомендую к покупке. Теперь могу не переживать за безопасность дома и построек».Облачный сервис «Видеонаблюдение» от «Ростелекома» позволяет наблюдать за своим домом из любой точки мира, где есть доступ в интернет. В стартовый пакет решения входят цифровая HD-видеокамера с инфракрасной подсветкой, встроенными микрофоном и датчиком движения и сервис «Видеонаблюдение» с безопасным облачным хранением записей до 30 дней.Узнать о наличии технической возможности подключения видеонаблюдения от «Ростелекома», получить дополнительную информацию, а также оставить заявку на подключение можно на сайте или по телефону 8 800 301 38 20