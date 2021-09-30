В Вязниковском районе переизбрали главу. По итогам голосования на заседании Совета Народных...

В Вязниковском районе переизбрали главу. По итогам голосования на заседании Совета Народных депутатов абсолютное большинство набрал действующих глава - Александр Максимов. Его кандидатуру выдвинуло депутатское объединение партии "Единая Россия".Александр Максимов, глава Вязниковского района:- Наши задачи первостепенной важности - это те, которые поставлены нашим президентом. Это образование, это здравоохранение, это рост, конечно же, благополучия населения, это все, что связано с коммунальными услугами.Также на заседании выбрали заместителя председателя Совета Народных депутатов Вязниковского района. Им стал Михаил Краснов. Народные избранники определились и с составом постоянных комитетов Совета. Комитет по местному самоуправлению и законности возглавила Любовь Алексеева - директор Вязниковской детской школы искусств. Отметим, в результате прошедших выборов в Совет народных депутатов Вязниковского района представители "Единой России" получили все 17 мандатов.Также сформирована конкурсная комиссия на замещение должности главы местной администрации. Дата проведения конкурса - 8 ноября.Любовь Алексеева, председатель комитета по местному самоуправлению и законности Совета народных депутатов Вязниковского района:- Мы, конечно, будем опираться только на наказы избирателей, продолжать политику партии, правительства и нашего Вязниковского района. Вся эта политика направлена, конечно, на то, чтобы народ нашего района, нашей области жил лучше.