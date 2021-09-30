Через открытое окно мужчины проникли в арендуемое помещение и похитили оттуда оборудование...

Сотрудники уголовного розыска УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из Отдела МВД России по району Щукино г. Москвы задержали подозреваемых в краже имущества организации.Полицейскими установлено, что в ночное время злоумышленники приехали на грузовой машине на Авиационную улицу к зданию, используемому под склады. С помощью привезенной с собой лестницы они поднялись на второй этаж. Затем через открытое окно мужчины проникли в арендуемое помещение и похитили оттуда оборудование: видеокарты, блоки питания, материнские платы, процессоры. Общий материальный ущерб составил более 1 миллиона рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции в Подмосковье задержали двоих подозреваемых. Ими оказались ранее судимые 41-летний москвич и 45-летний приезжий. В гараже одного из них полицейские нашли и изъяли похищенное оборудование.Следствием Отдела МВД России по району Щукино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящий момент сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия, направленные на розыск и задержание возможных соучастников.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56