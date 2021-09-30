29 сентября в режиме видеоконференц-связи состоялось XVII заседание Совета народных депутатов...

29 сентября в режиме видеоконференц-связи состоялось XVII заседание Совета народных депутатов XXVIII созыва. Его провел Николай Толбухин.Депутаты поддержали изменения в Положение об официальном использовании официальных символов города Владимира. Теперь изображение герба областной столицы будет размещено на транспортных средствах, выпускаемых на муниципальные маршруты регулярных перевозок города Владимира. Как пояснил заместитель главы администрации Сергей Литвинкин, «предлагается при заключении муниципальных контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок муниципального образования городской округ Владимир, дополнить требования к перевозчику, обязав его размещать изображение герба муниципального образования город Владимир на кузове транспортного средства».Единогласно были утверждены изменения в Порядок распределения доходов муниципальных казенных предприятий города Владимира. Как пояснил Сергей Литвинкин, в настоящее время часть чистой прибыли МКП в размере 10 процентов ежегодно перечисляется предприятиями в бюджет муниципального образования город Владимир. Однако Порядком не установлены основания и порядок освобождения МКП от перечисления в бюджет города части чистой прибыли. В этой связи возникла необходимость внесения изменений.Депутаты одобрили изменения в «Правила землепользования и застройки муниципального образования город Владимир». Нормативный акт разработан с целью приведения в соответствие Генеральному плану города градостроительного зонирования территории в районе дома 10 по ул. Батурина, установление для земельного участка с кадастровым номером 33:22:024036:24 зоны делового, общественного и коммерческого назначения О1.Также депутаты поддержали изменения в Положение о бюджетном процессе в городе Владимире, увеличение расходов на реконструкцию участка улицы Чапаева и реализацию программ формирования современной городской среды.В финале заседания Евгений Станчев обратил внимание на проблемы с доступной средой для маломобильных групп. «Во многих торговых точках отсутствуют пандусы и перила на крутых лестницах», - отметил депутат. Вопрос взят на контроль.