29 сентября президенты России и Турции, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, встретились в Сочи.

29 сентября президенты России и Турции, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, встретились в Сочи.Российский лидер принимал турецкого коллегу впервые за полтора года. Как отметил Владимир Путин, из-за пандемии коронавируса стороны не могли увидеться лично, однако находились в постоянном контакте. Встреча глав государств продлилась около трех часов.Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил президента России за помощь при тушении лесных пожаров в Турции. Он также выразил соболезнования в связи с гибелью российского экипажа самолета-амфибии Бе-200.Президент Турции отметил, что во всех сферах двухсторонних отношений наблюдается положительная динамика. Эрдоган поблагодарил Путина за поддержку туристической отрасли.Российский лидер подчеркнул, что в сфере туризма произошел серьезный спад из-за пандемии. Из приведенных президентом РФ цифр следует, что количество российских туристов, посетивших Турцию, сократилось более чем в четыре раза с 2019 по 2020 год. Однако, как отметил Путин, сегодня эта ситуация улучшается.Естественно, на открытой встрече главы государств ограничились обменом любезностей. Самые главные темы обсуждались уже за закрытыми дверями.Официальной информации, о чем конкретно говорили Путин и Эрдоган, все еще нет, однако примерный набор тем экспертам очевиден: Сирия, Нагорный Карабах, Афганистан и закупка российских С-400.Уже после трехчасовых переговоров президенты России и Турции на пресс-конференции померились антителами. Как сообщает "", Путин подчеркнул, что у него высокий иммунитет, поэтому "пронесло", несмотря на большое количество заболевших в личном окружении.