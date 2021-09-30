Безопасна ли дорога в школу? Общественники, инспекторы ГИБДД и чиновники проверили подходы к трём школам Владимира. Месяц назад около них выявили недостатки. Их должны были устранить. Рядом

Безопасна ли дорога в школу? Общественники, инспекторы ГИБДД и чиновники проверили подходы к трём школам Владимира. Месяц назад около них выявили недостатки. Их должны были устранить. Рядом со школой номер 26 активное одностороннее движение. Два года представители “Народного фронта” добивались здесь установки искусственных неровностей. Наконец, их сделали. Однако это ещё не всё. Михаил Маслов, старший