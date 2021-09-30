Злоумышленник, воспользовавшись удобным моментом, разбил заднее стекло автомобиля, проник внутрь и похитил сумку...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Филевский парк г. Москвы совместно с сотрудниками УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержали 29-летнего приезжего мужчину, подозреваемого в краже документов и денежных средств из автомобиля», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.Предварительно установлено, что злоумышленник, воспользовавшись удобным моментом, разбил заднее стекло автомобиля «Мерседес», припаркованного возле одного из домов на улице Василисы Кожиной, проник внутрь и похитил сумку, в которой находились личные вещи, документы и денежные средства. Общий материальный ущерб составил более 250 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на Алтайской улице. Похищенным он распорядился по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по району Филевский парк г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93