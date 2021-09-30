Еще один вид услуг стали оказывать в Первом клиническом медицинском центре Коврова. Это вызов...

Еще один вид услуг стали оказывать в Первом клиническом медицинском центре Коврова. Это вызов Скорой помощи. Причем, круглосуточно вызвать неотложку можно и для детей, и для взрослых. Служба Скорой и неотложной медицинской помощи открылась в Первом клиническом медицинском центре.Теперь жители Ковровского района могут воспользоваться полным спектром услуг по неотложной медицинской помощи для взрослых и детей. Мобильная бригада квалифицированных врачей уже выезжает на вызовы. Скорая помощь Первого клинического медицинского центра - это современная помощь при всех видах заболеваний органов и систем организма, при получении травм различной степени тяжести. При симптомах инфарктов и инсультов, когда важна каждая минута. Служба работает 24 часа в сутки. 7 дней в неделю, без праздников.Елена Стойкич, заместитель главного врача Первого клинического медицинского центра:- У нас есть бригады фельдшерские. Они оказывают доврачебную помощь по любой неотложной ситуации, по экстренной ситуации, начиная актуальные сейчас состояния - это ОРВИ и ковид, то есть подъем температуры и так далее, заканчивая и сосудистыми проблемами, и острый живот, хирургической патологии.Специалисты оказывают первую медицинскую помощь, диагностируют состояние пациента, рекомендуют и проводят эффективное лечение в домашних условиях либо госпитализируют в стационар. В линейку услуг входит и медицинская транспортировка. Служба осуществляет транспортировку пациентов в состоянии любой степени тяжести в любое медицинское учреждение и сопровождение пациента после выписки домой из стационара.Елена Стойкич, заместитель главного врача Первого клинического медицинского центра:- Транспортировку пациента в любой регион, в любое место, как наши близлежащие, так и отдаленные. Обслуживаем, сопровождаем спортивные мероприятия и другие мероприятия, то есть, если необходимо на каком-то мероприятии присутствие медицинского сотрудника, то мы такую помощь оказываем.Все номера телефонов "Скорой" указаны на сайте Первого клинического медицинского центра.Елена Стойкич, заместитель главного врача Первого клинического медицинского центра:- Можно позвонить с любого мобильного устройства, набирая * 9003 и ещё телефон 8-800-600-93-03.Вера Куликова, Александр Чунаев. “Вести-Владимир”.