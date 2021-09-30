Строители залили первый бетон в фундамент комплекса деловых небоскребов iCITY. Это здания А-класса, которые возводятся в «Москва-Сити» девелопером MR Group. Финансовым партнёром проекта является ..

Строители залили первый бетон в фундамент комплекса деловых небоскребов iCITY. Это здания А-класса, которые возводятся в «Москва-Сити» девелопером MR Group. Финансовым партнёром проекта является банк ВТБ, генподрядчиком строительства выступает Renaissance Construction.Церемония, приуроченная к началу важного этапа строительства — работ по устройству фундамента, — прошла на строительной площадке делового центра.Всего для фундамента высотного делового центра будет залито более 135 тыс. м³ бетона. В строительных работах задействовано 12 единиц техники и около 300 рабочих.«Мы очень давно сотрудничаем с MR Group, в нашем портфеле есть несколько успешно реализованных проектов. Не сомневаемся, что проект ICITY станет новой визитной карточкой Москвы, и будет одним из наиболее успешных и знаковых объектов. Что важно для ВТБ, здесь будут применяться технологии энерго- и водоэффективности, рационального использования и переработки ресурсов. Строительство – одна из самых перспективных отраслей в сфере применения принципов ESG, и ВТБ готов предоставлять своим партнерам глубокую экспертизу в выстраивании ESG-стратегий», - сказал руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей - старший вице-президент банка ВТБ Дмитрий Снесарь.«Начало монолитных работ по небоскребу iCITY- это знаковое событие для нашей компании, знаменующее собой новый этап в жизни города и новое прочтение современной истории строительства деловых небоскребов. Сегодня мы закладываем памятную капсулу в основание самого большого строящегося офисного проекта в России площадью более 220 000 кв. метров», - подчеркнул директор по продаже и аренде офисной недвижимости MR Group Кермен Местиев.Деловые небоскребы iCITY — это цифровой офисный проект, реализуемый по принципу smart bulding — «умной архитектуры», которая подразумевает использование интеллектуальных инженерных систем, полную автоматизацию и высокий класс энергоэффективности. Снижение потребления ресурсов будет достигаться, в частности, за счет применения стекол с пониженным коэффициентом теплопередачи, сокращения водопотребления, оборудования здания системой автоматизации и реагирования на спрос, использования высокоэффективных вентустановок и LED-светильников. Энергоэффективность общественно-делового центра iCITY будет оптимизирована путем цифрового моделирования энергопотребления здания. В среднем планируется сократить энергопотребление здания на 25%.В состав делового комплекса входят две башни: Time Tower (34 этажа) и Space Tower (61 этаж), расположенные на 8-этажном подиуме, где разместится собственная развитая инфраструктура делового центра: фитнес-центр с видовым бассейном, лаунж-зона, фуд-холл, кафе и рестораны, торговая галерея, винотека, химчистка и ателье, салоны красоты, сервисные службы, мини-маркет и магазины, банки и аптеки, а также зоны ожидания и современный паркинг.Завершение строительства планируется во II квартале 2024 года.О проекте iCITYiCITY - знаковый для России офисный небоскреб общей площадью 230 000 м² с небольшими площадями от 210 м². При строительстве комплекса применяется подход smart bulding — «умной архитектуры», включающей интеллектуальные инженерные системы, полную автоматизацию и энергоэффективные решения. В состав деловых небоскребов входят две офисные башни: 61-этажная Space Tower (258 метров) и 34-этажная Time Tower (147 метр).