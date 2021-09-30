Фигурант пришел в заведение отдохнуть и похитил ноутбук.

18 сентября текущего года в УМВД России по городу Владимиру поступило сообщение от пропаже имущества из кафе в областном центре. Прибывшим на место сотрудникам полиции собственник пояснил, что в заведение пришел молодой человек, внес плату за посещение и получил в пользование ноутбук. Спустя время посетитель покинул заведение, забрав с собой технику.Сотрудники полиции, собрав необходимую информацию, в том числе, изучив записи с камер видеонаблюдения, провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого установили личность и задержали подозреваемого. Им оказался 23-летний ранее судимый местный житель.В содеянном мужчина сознался, пояснив, что совершил хищение, чтобы продать имущество.В отношении подозреваемого следователем СУ УМВД России по городу Владимиру возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).Полицейскими проводится проверка на причастность подозреваемого к совершению иных преступлений.