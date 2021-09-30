Фигурант пришел в заведение отдохнуть и похитил ноутбук.
18 сентября текущего года в УМВД России по городу Владимиру поступило сообщение от пропаже имущества из кафе в областном центре. Прибывшим на место сотрудникам полиции собственник пояснил, что в заведение пришел молодой человек, внес плату за посещение и получил в пользование ноутбук. Спустя время посетитель покинул заведение, забрав с собой технику.
Сотрудники полиции, собрав необходимую информацию, в том числе, изучив записи с камер видеонаблюдения, провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого установили личность и задержали подозреваемого. Им оказался 23-летний ранее судимый местный житель.
В содеянном мужчина сознался, пояснив, что совершил хищение, чтобы продать имущество.
В отношении подозреваемого следователем СУ УМВД России по городу Владимиру возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).
Полицейскими проводится проверка на причастность подозреваемого к совершению иных преступлений.