Во время обысков в складском помещении было изъято более 170 пар обуви, маркированных товарными знаками известных фирм-производителей...

«Сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЗелАО ГУ МВД России по г. Москве пресекли факты незаконного использования средств индивидуализации товаров», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативники задержали троих подозреваемых в сбыте контрафактной обуви на территории Российской Федерации.Задержанными оказались 23-летняя жительница Зеленограда, ее 33-летний супруг, а также их 38-летний знакомый.По предварительным данным, продукция приобреталась злоумышленниками на территории рынков города Москвы. Сбыт товара осуществлялся через социальные сети, созданные для привлечения потенциальных клиентов.Во время обысков, проведенных оперативниками в складском помещении, расположенном в г. Зеленограде, было изъято более 170 пар обуви, маркированных товарными знаками известных фирм-производителей. Согласно проведенному исследованию данная продукция не имеет специализированных сертификатов, присутствуют признаки подделки оригинальной продукции.Материальный ущерб, причиненный правообладателям, составил более 2 миллионов рублей.В отношении всех подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Кроме того, сотрудниками ОЭБиПК УВД по ЗелАО был зафиксирован еще один факт аналогичной противоправной деятельности. Установлено, что группа граждан организовала незаконную реализацию обуви с товарными знаками известных производителей. Продажа осуществлялась через интернет-магазин. В совершении данного противоправного деяния подозреваются семь граждан в возрасте от 32 до 52 лет.При обыске в складских помещениях было изъято около 2000 пар обуви с признаками контрафакта, которые направлены на исследование. Общий ущерб, причиненный правообладателям, в настоящее время устанавливается.Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности данных граждан.По данным фактам следственной частью СУ УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 180 УК РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)».Максимальное наказание за данное деяние – лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей.Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31