С 1 октября во Владимире отменяется временный автобусный маршрут № 30-С, введенный на период до...

С 1 октября во Владимире отменяется временный автобусный маршрут № 30-С, введенный на период до полного восстановления маршрутов № 15 и № 22.Напомним, временный маршрут № 30-С с «коротким плечом» был введен для нормализации транспортного обслуживания жителей микрорайона Пиганово. На маршруте работала нижегородская компания ООО «РБК», используя автобусы среднего класса. Срок действия контракта с ООО «РБК» истекает сегодня, 30 сентября. А с завтрашнего дня необходимости во временном маршруте больше нет, так как восстановлены привычные для пассажиров автобусные маршруты общественного транспорта.Управление транспорта и связи также информирует, что восстановленные маршруты № 15 и № 22 обслуживаются владимирскими перевозчиками - ООО «ЕвроТрансВладимир Плюс» и ТП «Владимир», причем с использованием автобусов большого класса, сообщила пресс-служба владимирской мэрии.