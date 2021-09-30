В отношении фигуранта возбуждено два уголовных дела.

В ОМВД России по Кольчугинскому району поступило сообщение об угоне автомобиля «ВАЗ 1111».Информация с приметами автомобиля незамедлительно была передана всем наружным нарядам полиции.В результате розыскных мероприятий сотрудники ДПС обнаружили автомобиль на одной из улиц районного центра. На месте был задержан 30-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения.Впоследствии в ходе проверки установлено, что мужчина, употребив спиртное, пришел навестить друга, которого дома не оказалось. Выйдя из подъезда, фигурант обратил внимание на автомобиль, который оказался не заперт. Обнаружив в салоне ключи, злоумышленник решил покататься по городу.В настоящее время в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 161 УК РФ и ч.1 ст. 264.1 УК РФ.