Двое друзей встретились в парке, гуляя с собаками. Один из них предложил зайти позавтракать в ближайшее кафе.
- Нас же не пустят туда с собаками, - возразил второй.
Первый решительно направился в кафе со своей немецкой овчаркой, но хозяин остановил его со словами: "Сэр, к нам нельзя заходить с животными".
- Но я слепой, а это моя собака-поводырь.
Хозяин извинился и проводил его с собакой к столику.
Его друг подождал на улице пять минут, а потом попробовал сделать то же самое.
- Ваш поводырь - чихуахуа? - скептически осведомился хозяин.
- Чихуахуа? - удивился мужчина. - Так вот что они мне подсунули!
еще анекдот!