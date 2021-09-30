Владимирские спасатели провели совместный рейд с инспекторами Госавтоинспекции. Сотрудники “тревожного” и “дорожного” ведомств проверяли возможность проезда пожарной техники

Владимирские спасатели провели совместный рейд с инспекторами Госавтоинспекции. Сотрудники “тревожного” и “дорожного” ведомств проверяли возможность проезда пожарной техники во дворы многоквартирных домов. Очень часто придомОвые территории запаркованы настолько, что спасатели не могут проехать на место ЧП. Дмитрий Сироткин, начальник 1 пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Владимирской области В связи с парковкой личного автотранспорта на