Во Владимире сегодня прошло очередное судебное разбирательство по делу Даниила Белана. Областной...

Во Владимире сегодня прошло очередное судебное разбирательство по делу Даниила Белана. Областной суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу Любови Белан, мамы погибшего на военно-патриотических сборах в Суздальском районе подростка.Трагедия произошла в 2018-ом году. Даниил Белан, не имея водительских прав, сел за руль чужой "пятерки" и во время выезда со второстепенной дороги не уступил дорогу джипу. Организаторов учебных сборов родителям к ответственности привлечь не удалось. Водителя иномарки суд первой инстанции оправдал.