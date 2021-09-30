Мужчин, занимавшихся распилом металлических гаражей, задержали росгвардейцы. Сотрудники вневедомственной охраны патрулировали окрестности Пекинки. На улице Сунгирская в частном секторе

Мужчин, занимавшихся распилом металлических гаражей, задержали росгвардейцы. Сотрудники вневедомственной охраны патрулировали окрестности Пекинки. На улице Сунгирская в частном секторе правоохранители заметили двух подозрительных мужчин, которые при помощи специнструментов разбирали металлический гараж. Росгвардейцы решили проверить законность проводимых работ. В ходе беседы мужчины заметно нервничали, путались в ответах и не предоставили разрешительных документов. \сообщает региональная Росгвардия\ Росгвардейцы