Теперь ему грозит уголовная ответственность за угон в Кольчугине. Как сообщает УМВД области, 30-летний мужчина выпил спиртное, пришел навестить друга, его дома не оказалось. Тогда, видимо, со

Теперь ему грозит уголовная ответственность за угон в Кольчугине. Как сообщает УМВД области, 30-летний мужчина выпил спиртное, пришел навестить друга, его дома не оказалось. Тогда, видимо, со скуки он решил “покататься по городу”. Злоумышленник обратил внимание на чужой ВАЗ 11-й модели, который оказался не заперт. Мало того, в автомобиле оказался и ключ зажигания. Пьяный мужчина