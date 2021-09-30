В УМВД России по Кольчугинскому району поступило сообщение об угоне автомобиля «ВАЗ...

В УМВД России по Кольчугинскому району поступило сообщение об угоне автомобиля «ВАЗ 1111».Информация с приметами автомобиля незамедлительно была передана всем наружным нарядам полиции.В результате розыскных мероприятий сотрудники ДПС обнаружили автомобиль на одной из улиц районного центра. На месте был задержан 30-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения.Как сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области, в ходе проверки установилось, что мужчина, употребив спиртное, пришел навестить друга, которого дома не оказалось. Выйдя из подъезда, виновный обратил внимание на автомобиль, который оказался не заперт. Обнаружив в салоне ключи, злоумышленник решил покататься по городу.В настоящее время в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело.Фото: pixabay.com