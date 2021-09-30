Цель мероприятий – профилактика дорожно-транспортного травматизма.

В Коврове воспитанники детских клубов по месту жительства активно помогают сотрудникам ОГИБДД МО МВД России «Ковровский» в проведении мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма.Полицейские вместе с ребятами из клуба «Огонек» провели акцию «Пешеход, стой – смотри – слушай – думай – иди», в рамках которой несовершеннолетним участникам дорожного движения была разъяснена последовательность действий для безопасного пересечения проезжей части. Дорожные полицейские совместно с активистами клуба объяснили юным пешеходам, что остановка пешехода у перехода не только дает возможность самому пешеходу в спокойной обстановке оценить дорожную ситуацию вокруг себя, но и дает время водителю на то, чтобы заметить пешехода и вовремя остановиться, предоставив преимущество в движении.Воспитанники клуба «Факел» совместно с полицейскими провели акцию «ПДД наши друзья». Акция проходила у пешеходного перехода, входящего в маршрут движения «дом-школа-дом» учащихся МБОУ СОШ № 10 г. Коврова. В ходе акции сотрудниками ГИБДД акцентировано внимание детей на том, что по дороге в школу или во время прогулок необходимо двигаться исключительно по тротуарам, пересекать проезжую часть по пешеходным переходам, отдавая предпочтение регулируемым пешеходным переходам, пересекать проезжую часть быстрым и уверенным шагом, но не бегом и не задерживаясь на пешеходном переходе.Воспитанники клуба «Юность» совместно с сотрудниками ГИБДД приняли участие в акции «Подари свет», которая прошла у одного из детских садов г. Коврова.В целях популяризации применения световозвращающих элементов, дорожные полицейские и активисты клуба вручали воспитанникам детского сада световозвращающие браслеты и наклейки. Родительской общественности были даны рекомендации по обучению детей правилам безопасного перехода проезжей части и обеспечению несовершеннолетних световозвращающими элементами в целях профилактики ДТП с участием детей-пешеходов в темное время суток.