29 сентября в 3 часа дня в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило...

29 сентября в 3 часа дня в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре частного жилого дома в Муроме на улице Чапаевская.Пресс-служба МЧС по Владимирской области информирует, что пожарно-спасательные подразделения выехали на место незамедлительно. На момент прибытия пожарных наблюдался дым из-под кровли жилого дома. Пожарные не дали распространиться огню по всему дому и ликвидировали пожар на площади 20 кв. м. Сгорела внутренняя отделка и имущество комнаты. Погибших и пострадавших нет.На пожар привлекались от МЧС 3 единицы техники, 11 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.Фото: 33.mchs.gov.ru