Соблюдение антиковидных мер оценивают сотрудники управления экономической безопасности и...

Соблюдение антиковидных мер оценивают сотрудники управления экономической безопасности и полицейские. Специалисты напоминают, ношение масок обязательно в автобусах и троллейбусах, при посещении предприятий торговли и сферы услуг. Только с начала этой недели проверены 35 автобусов. Составлены 2 протокола об административных правонарушениях. В мэрии напоминают: главная цель рейдов - профилактика коронавируса.