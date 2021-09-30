Управление ФСБ по Владимирской области во взаимодействии с полицией и следственным комитетом...

Управление ФСБ по Владимирской области во взаимодействии с полицией и следственным комитетом выявило деятельность бывшего оперуполномоченного, причастного к получению взяток в особо крупном размере.Установлено, что полицейский за денежное вознаграждение регулярно сообщал организаторам подпольного казино сведения о планируемых сотрудниками полиции проверках нелегальных игорных заведений, действующих на территории Петушинского района. Всего в период с 2014 г. по 2017 г. он получил от организаторов незаконной игорной деятельности взяток более 5,5 млн. рублей.В отношении бывшего оперуполномоченного в июле 2017 года было возбуждено уголовное дело, в ходе расследования которого обвиняемый признал свою вину и дал показания. Однако в сентябре 2018 года на заседание суда он не явился, оказалось, что и дома, где он находился по домашним арестом, его нет. С декабря 2018 года подсудимый находился в розыске.В июле 2021 г. беглец был задержан сотрудниками уголовного розыска Луганской Народной Республики и передан в руки российской полиции.В августе 2021 г. приговором Владимирского областного суда экс-полицейский был признан виновным по дополнительным эпизодам противоправной деятельности и путем частичного сложения наказаний приговорен к 6 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом в размере 12 миллионов рублей, сообщила пресс-служба УФСБ России по Владимирской области.