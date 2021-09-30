В издании Defence24 сообщили, что Россия и Белоруссия на учениях Запад-2021 отработали базовый сценарий войны с Польшей.

В издании Defence24 сообщили, что Россия и Белоруссия на учениях "Запад-2021" отработали "базовый сценарий" войны с Польшей.Маневры, отработанные вооруженными силами России и Белоруссии в ходе совместных учений, заставили поляков думать, что наша армия готовится к наступлению через белорусскую территорию. В Польше даже представили план войны с Россией.По версии аналитиков издания Defence24, Россия и Белоруссия на боевых и тыловых учениях отработали "базовый сценарий" войны с Польшей. На их сайте опубликована условная карта, где указано направление войск в случае потенциального удара.Польское издание полагает, что российские войска могут использовать территорию Белоруссии как плацдарм для наступательной операции и оборонительных боев. Поляки решили, что армия России намерена оперативно выйти через территорию геополитического союзника к Калининградской области.В сценарии войны Польши и России, описанном Defence24, стратегическую роль играет железнодорожная сеть Белоруссии. Аналитики полагают, что российские вооруженные силы сначала сконцентрируются в крупном масштабе на белорусских полигонах, а потом оперативно выдвинутся на железнодорожном транспорте.Кроме того, поезда смогут регулярно доставлять боеприпасы и снабжение. Поэтому особое значение, по версии польского издания, имеют тыловые учения.Польский сценарий войны с Россией предполагает активное подключение военных инженеров к боевым действиям. В частности, Defence24 сообщает, что на учениях "Запад-2021" отрабатывались способы восстановления поверженных железнодорожных мостов.