В России появятся туристические поезда с новым типом вагонов, оснащенных залами и душевыми кабинами. Об этом сообщили представители АО Федеральная пассажирская компания. Внутри каждого ..

В России появятся туристические поезда с новым типом вагонов, оснащенных залами и душевыми кабинами. Об этом сообщили представители АО "Федеральная пассажирская компания".Внутри каждого вагона будет два блока, в каждом из которых будет по три душевых, разделенных перегородками и шторками, а также одна индивидуальная кабинка. Помимо этого в них будут раздевалки и комнаты отдыха со столами и диванами, а также пол с подогревом, сообщает "".