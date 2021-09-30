В России значительно сократилось количество годных к несению военной службы призывников. Об этом рассказал замначальника Главного центра военно-врачебной экспертизы Министерства обороны ..

В России значительно сократилось количество годных к несению военной службы призывников. Об этом рассказал замначальника Главного центра военно-врачебной экспертизы Министерства обороны России Виталий Черкашин.В ведомстве отметили, что если весной на службу призвали 672 тысячи человек, то осенью пока лишь 127 тысяч. Черкашин пояснил, что такая ситуация связана с ужесточением требований к показателям здоровья молодых людей. В частности, к службе могут не допустить призывников с сердечно-сосудистыми заболеваниями и переболевших туберкулезом, сообщает