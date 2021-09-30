В прямом эфире Первого канала произошла потасовка из-за дискуссии о Донбассе.

В прямом эфире Первого канала произошла потасовка из-за дискуссии о Донбассе.В студии "Время покажет" появились польский политолог Якуб Корейба, украинский адвокат Татьяна Монтян и другие эксперты. Они обсуждали конфликт в Донбассе. Во время дискуссии Монтян решила, что Корейба смеется над людьми, которые пострадали в результате боевых действий. Адвокат, обращаясь к ведущим, попросила разрешения ударить поляка по лицу.Позже участники перешли на крик. Атмосфера накалилась настолько, что Монтян уже не могла себя сдерживать. Она подошла к польскому политологу и ладонью ударила его по лицу. Разгоряченных экспертов пришлось разнимать ведущим. Они встали между адвокатом и политологом, благодаря чему удалось избежать драки.После эфира Монтян прокомментировала случившееся в своем телеграм-канале. Она назвала Корейбу чмошником и поклялась, что ему еще "прилетит" за его длинный язык, причем не только от нее. "Кинестетики — они такие, слов не понимают, только в "табло" с размаху", – украинский адвокат.Ранее "Дни.ру" уже писали о Татьяне Монтян. Например, весной она нелестно о нынешнем президенте Украины Владимире Зеленском. Она отметила, что в этом году на пресс-конференции глава государства нес чушь.