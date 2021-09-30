В Вязниковском районе случилось ДТП с тремя грузовиками. 29 сентября на 295 километре М-7 Волга 47-летний водитель ГАЗели двигался в сторону Москвы. Он не рассчитал безопасную дистанцию до

В Вязниковском районе случилось ДТП с тремя грузовиками. 29 сентября на 295 километре М-7 Волга 47-летний водитель ГАЗели двигался в сторону Москвы. Он не рассчитал безопасную дистанцию до движущегося в попутном направлении фургона и залетел прямо ему под колеса. Кабину ГАЗели смяло как консервную банку. Екатерина Симоненкова, сотрудник пресс-службы УМВД по Владимирской области По предварительной