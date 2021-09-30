В Вязниковском районе случилось ДТП с тремя грузовиками. 29 сентября на 295 километре М-7 Волга 47-летний водитель ГАЗели двигался в сторону Москвы. Он не рассчитал безопасную дистанцию до
<a href="https://33live.ru/novosti/30-09-2021-v-vyaznikovskom-rajone-na-m-7-gazel-smyalo-pod-kolesami-fury-est-pogibshij.html" target="_blank">В Вязниковском районе на М-7 Газель смяло под колесами фуры: есть погибший</a> - В Вязниковском районе случилось ДТП с тремя грузовиками. 29 сентября на 295 километре М-7 Волга 47-летний водитель ГАЗели двигался в сторону Москвы. Он не рассчитал безопасную дистанцию до
[url=https://33live.ru/novosti/30-09-2021-v-vyaznikovskom-rajone-na-m-7-gazel-smyalo-pod-kolesami-fury-est-pogibshij.html]В Вязниковском районе на М-7 Газель смяло под колесами фуры: есть погибший[/url] - В Вязниковском районе случилось ДТП с тремя грузовиками. 29 сентября на 295 километре М-7 Волга 47-летний водитель ГАЗели двигался в сторону Москвы. Он не рассчитал безопасную дистанцию до