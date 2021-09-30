Смотрите в программе Вести-Владимир: - Уходит в Думу Продолжит трудиться на благо 33-го...

Смотрите в программе "Вести-Владимир":- Уходит в ДумуПродолжит трудиться на благо 33-го региона, но в Москве. Губернатор Владимир Сипягин заявил о сложении полномочий.- Экскурсия по ШалопаевкеВилки из имения Храповицкого, стеклянные ручки и портрет Сталина. Расскажем, чем богат владимирский блошиный рынок.- Пора забиватьИ владимирское «Торпедо» сыграет сегодня с красноярским "Енисеем". С каким настроем черно-белые отправились в Сибирь?