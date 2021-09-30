Смотрите в программе Вести-Владимир:
- Уходит в Думу
Продолжит трудиться на благо 33-го...
Смотрите в программе "Вести-Владимир":
- Уходит в Думу
Продолжит трудиться на благо 33-го региона, но в Москве. Губернатор Владимир Сипягин заявил о сложении полномочий.
- Экскурсия по Шалопаевке
Вилки из имения Храповицкого, стеклянные ручки и портрет Сталина. Расскажем, чем богат владимирский блошиный рынок.
- Пора забивать
И владимирское «Торпедо» сыграет сегодня с красноярским "Енисеем". С каким настроем черно-белые отправились в Сибирь?