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<a href="https://33live.ru/novosti/30-09-2021-vesti-vladimir-v-9-utra-pamyatnik-arxeologii-prevrashhaetsya-v-les-rozhdestvenskij-val-vo-vladimire-nakonec-reshili-ochistit.html" target="_blank">Вести-Владимир в 9 утра: Памятник археологии превращается в лес. Рождественский вал во Владимире наконец решили очистить.</a> -