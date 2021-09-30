Самым популярным туристическим направлением у россиян является Северная столица — каждый пятый в...

Самым популярным туристическим направлением у россиян является Северная столица — каждый пятый в течение года хотел бы отправиться именно в Санкт-Петербург. В опросах сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob 1600 представителей экономически активного населения России из всех округов страны рассказали, в какие российские города хотели бы отправиться в путешествие.На втором месте среди желанных внутренних туристических направлений – Владимир. 9% респондентов проголосовали за это направление. Также женщины и мужчины одинаково хотели бы посмотреть Владимир по 9% соответственно.На первом месте среди популярных туристических направлений — Санкт-Петербург с 20% голосов. 9% россиян хотели бы посетить Москву. 8% респондентов хотели бы посмотреть Казань, по 7% — Сочи и города Крыма. Отправиться в Калининград хотели бы 5% россиян, по 4% — в Иркутск и Петрозаводск. По 3% респондентов мечтают отправиться во Владивосток, Нижний Новгород, Петропавловск-Камчатский и Горно-Алтайск, 2% — в Краснодар. Среди других городов, в которые хотели бы отправиться россияне в течение года Анапа, Великий Новгород, Новосибирск, Волгоград, Геленджик, Екатеринбург, Пятигорск, Мурманск, Кисловодск и проч. 2% россиян готовы отправиться в путешествие в любой российский город. 4% мечтают только о зарубежных направлениях.Место проведения опроса: Россия, все округаНаселенных пунктов: 377Время проведения: 6—28 сентября 2021 годаИсследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 летРазмер выборки: 1600 респондентовВопрос: «В туристическую поездку по каким городам России вы хотели бы отправиться в течение ближайшего года?» (открытый опрос, у респондентов была возможность выбрать необходимое количество вариантов ответа)Показать таблицуВариант ответаВсеПолмужженСанкт-Петербург20%15%24%Москва9%8%9%Города Золотого кольца(Владимир, Кострома, Переславль-Залесский, Сергиев-Посад, Суздаль, Ярославль)9%9%9%Казань8%7%9%Сочи7%8%7%Города Крыма(Керчь, Севастополь, Симферополь, Ялта)7%5%8%Калининград5%4%6%Иркутск4%4%5%Петрозаводск4%4%4%Владивосток3%4%3%Нижний Новгород3%1%4%Петропавловск-Камчатский3%3%3%Горно-Алтайск3%2%4%Краснодар2%3%2%По любым городам России2%3%2%Хочу только за границу(Великобритания, Германия, Египет, Италия, Мальдивы, ОАЭ, США, Таиланд, Турция и проч.)4%4%4%Другое(Астрахань, Анапа, Великий Новгород, Новосибирск, Волгоград, Геленджик, Екатеринбург, Пятигорск, Кисловодск, Мурманск, Барнаул, Воронеж, Грозный, Ейск, Красноярск, Магадан, Ростов-на-Дону, Самара, Смоленск, Тула, Тюмень, Уфа, Хабаровск, Челябинск и проч.)21%26%17%Затрудняюсь ответить22%25%17%Фото: pixabay.com