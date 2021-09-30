Самым популярным туристическим направлением у россиян является Северная столица — каждый пятый в...
Самым популярным туристическим направлением у россиян является Северная столица — каждый пятый в течение года хотел бы отправиться именно в Санкт-Петербург. В опросах сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob 1600 представителей экономически активного населения России из всех округов страны рассказали, в какие российские города хотели бы отправиться в путешествие.
На втором месте среди желанных внутренних туристических направлений – Владимир. 9% респондентов проголосовали за это направление. Также женщины и мужчины одинаково хотели бы посмотреть Владимир по 9% соответственно.
На первом месте среди популярных туристических направлений — Санкт-Петербург с 20% голосов. 9% россиян хотели бы посетить Москву. 8% респондентов хотели бы посмотреть Казань, по 7% — Сочи и города Крыма. Отправиться в Калининград хотели бы 5% россиян, по 4% — в Иркутск и Петрозаводск. По 3% респондентов мечтают отправиться во Владивосток, Нижний Новгород, Петропавловск-Камчатский и Горно-Алтайск, 2% — в Краснодар. Среди других городов, в которые хотели бы отправиться россияне в течение года Анапа, Великий Новгород, Новосибирск, Волгоград, Геленджик, Екатеринбург, Пятигорск, Мурманск, Кисловодск и проч. 2% россиян готовы отправиться в путешествие в любой российский город. 4% мечтают только о зарубежных направлениях.
Место проведения опроса: Россия, все округа
Населенных пунктов: 377
Время проведения: 6—28 сентября 2021 года
Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет
Размер выборки: 1600 респондентов
Вопрос: «В туристическую поездку по каким городам России вы хотели бы отправиться в течение ближайшего года?» (открытый опрос, у респондентов была возможность выбрать необходимое количество вариантов ответа)
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Вариант ответа
Все
Пол
муж
жен
Санкт-Петербург
20%
15%
24%
Москва
9%
8%
9%
Города Золотого кольца
(Владимир, Кострома, Переславль-Залесский, Сергиев-Посад, Суздаль, Ярославль)
9%
9%
9%
Казань
8%
7%
9%
Сочи
7%
8%
7%
Города Крыма
(Керчь, Севастополь, Симферополь, Ялта)
7%
5%
8%
Калининград
5%
4%
6%
Иркутск
4%
4%
5%
Петрозаводск
4%
4%
4%
Владивосток
3%
4%
3%
Нижний Новгород
3%
1%
4%
Петропавловск-Камчатский
3%
3%
3%
Горно-Алтайск
3%
2%
4%
Краснодар
2%
3%
2%
По любым городам России
2%
3%
2%
Хочу только за границу
(Великобритания, Германия, Египет, Италия, Мальдивы, ОАЭ, США, Таиланд, Турция и проч.)
4%
4%
4%
Другое
(Астрахань, Анапа, Великий Новгород, Новосибирск, Волгоград, Геленджик, Екатеринбург, Пятигорск, Кисловодск, Мурманск, Барнаул, Воронеж, Грозный, Ейск, Красноярск, Магадан, Ростов-на-Дону, Самара, Смоленск, Тула, Тюмень, Уфа, Хабаровск, Челябинск и проч.)
21%
26%
17%
Затрудняюсь ответить
22%
25%
17%
Фото: pixabay.com