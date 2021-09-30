Депутаты приняли закон, который позволяет жителям Владимирской области в упрощенном порядке...

Депутаты приняли закон, который позволяет жителям Владимирской области в упрощенном порядке узаконить свои гаражи в рамках «гаражной амнистии».Федеральный закон о «гаражной амнистии» вступил в силу с 1 сентября 2021 года. Документ позволяет гражданам в течение пяти лет, до 1 сентября 2026 года, не только оформить права на гаражи, но и бесплатно получить в собственность государственные и муниципальные земельные участки, на которых они находятся.Под закон попадают индивидуальные капитальные объекты, гаражи в гаражных и гаражно-строительных кооперативах (ГСК), в том числе металлические. Но есть условие.Земля, выделенная под них, должна находиться у ГСК в бессрочном пользовании либо в действующей аренде. При этом сам гараж должен быть построен до 30 декабря 2004 года. Под закон не попадают временныепостройки и «ракушки».Парламентарии взяли на контроль ход «гаражной амнистии» в регионе. Так как субъекты РФ могут самостоятельно определять перечень документов для оформления «гаражного» земельного участка, депутаты предложили список с учетом местной ситуации.Если отсутствуют документы, предусмотренные федеральным законом, жители Владимирской области смогут их заменить следующими:1) копия разрешения на строительство (копия строительного разрешения) гаража;2) заверенная соответствующим судом копия судебного акта, которым признано право собственности гражданина на гараж;3) копия договора купли-продажи гаража;4) копия договора дарения гаража или копия иного безвозмездного договора, подтверждающего переход права собственности на гараж.Владимирские депутаты утверждают, что пытались учесть все жизненные обстоятельства жителей города, так как нынешние владельцы гаражей зачастую наследники тех, кто их получал. Часто у них уже нет удостоверяющих собственность документов. И в таких случаях при оформлении должно возникнуть как можно меньше трудностей, информирует пресс-служба Законодательного собрания Владимирской области.