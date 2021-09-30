Сотрудники городского отдела вневедомственной охраны Росгвардии задержали двух мужчин, занимавшихся...

Сотрудники городского отдела вневедомственной охраны Росгвардии задержали двух мужчин, занимавшихся распилом металлических гаражей в районе улицы Сунгирская.Находясь на маршруте патрулирования, росгвардейцы обратили внимание на двух граждан, которые с использованием специальных средств разбирали металлическую конструкцию. Правоохранителями было принято решение о проверке законности проводимых работ.В ходе беседы мужчины заметно нервничали, путались в ответах и не предоставили разрешительных документов.Сотрудники Росгвардии задержали граждан и передали их сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.По данному факту возбуждено уголовное дело.