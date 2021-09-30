Бывший оперуполномоченный отдела противодействия коррупции сам попался на крупной взятке. Как сообщили в ФСБ по Владимирской области, “оборотня в погонах” признали виновным и

Бывший оперуполномоченный отдела противодействия коррупции сам попался на крупной взятке. Как сообщили в ФСБ по Владимирской области, “оборотня в погонах” признали виновным и отправили за решетку. Расследовал уголовное дело региональный Следком совместно с полицией и Федеральной службой безопасности. Как установили следствие и суд, 33-летний оперуполномоченный отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД по Петушинскому району