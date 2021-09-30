Завтра наша команда сыграет в Красноярске с местным Енисеем. Наша съемочная группа побывала на...

Завтра наша команда сыграет в Красноярске с местным "Енисеем". Наша съемочная группа побывала на тренировочном занятии черно-белых.Тренировка "Торпедо" на малой спортивной арене. В рядах черно-белых пополнение. Семь новых футболистов вливаются в коллектив под руководством нового главного тренера команды Сергея Дубровина. Команда тяжело вкатывалась в чемпионат. Первая победа случилась лишь в десятом туре, ситуацию осложняли кубковые матчи. Футболисты не успевали восстановиться. Сейчас нужно попытаться исправить ситуацию.Илья Жаров, нападающий футбольного клуба "Торпедо-Владимир":- Главный тренер всегда пытается поддерживать хорошее настроение в команде, чтобы хорошо проходил тренировочный процесс. По поводу сезона. Ну очень стараемся выполнить цели и попасть в шестёрку. Для этого каждый матч, мы выкладываемся на все сто иногда что-то не получается. Но каждый матч стараемся играть для болельщиков, для победы.))На данный момент команда "Торпедо" находится на 8 месте в турнирной таблице. У черно белых 11 очков, 9 забитых мячей при 14-ти пропущенных. Сергей Дубровин считает, что голы должны прийти. Команда старается контролировать мяч, атакует, не стесняется сильных соперников.Сергей Дубровин, старший тренер футбольного клуба "Торпедо-Владимир":- Не получается забить голы. Когда пойдут голы, пойдет уверенность и в своих силах и в партнёрах. Радость и болельщикам и общий фон, он повысится. Парни переживают, что никак не могут забить. Это сложный момент. Всегда их подбадриваешь, объясняешь какие-то вещи, они стараются выполнять.Вернулся в клуб перед этим сезоном ветеран и бывший капитан Иван Коротыгин. По его словам, игра "Торпедо" стала острее и интереснее.Иван Коротыгин, замдиректора по спортивной работе футбольного клуба "Торпедо-Владимир":- У каждого тренера своё виденье. Кто-то видит атакующих, кто-то оборонителей, у кого-то что-то среднее. У всех оно разное. Футбол, который пропагандирует Сергей Юрьевич, он очень интересный, атакующий, энергозатратый. Болельщикам очень нравится его смотреть.Следующий матч черно-белых пройдёт в Красноярске с местным "Енисеем-2". Сибирский клуб - один из лидеров чемпионата. С двадцатью очками команда занимает третье место.Константин Миронов. Андрей Синягин. "Вести-Владимир".