И новости спорта. Владимирское «Торпедо» сегодня уступило на выезде красноярскому...

И новости спорта. Владимирское «Торпедо» сегодня уступило на выезде красноярскому «Енисею-2».Первый гол сибиряки забили на исходе часа - точная подача в штрафную завершилась не менее точным ударом Андрея Окладникова. Не успели хозяева отпраздновать гол, как молодой футболист вновь огорчил вратаря черно-белых, а за пятнадцать минут до конца встречи Окладников оформил хэт-трик. Это второе подряд поражение владимирской команды в чемпионате.В следующем туре 4 октября на своем поле «Торпедо» примет московский клуб «Чертаново», занимающий в подгруппе последнее место.