Пожар во владимирском СНТ едва не унес жизнь пожилого человека. Около 11 утра в тревожное ведомство поступило сообщение о возгорании дачного дома в садовом товариществе “Связист”,

Пожар во владимирском СНТ едва не унес жизнь пожилого человека. Около 11 утра в тревожное ведомство поступило сообщение о возгорании дачного дома в садовом товариществе “Связист”, которое находится около южной объездной недалеко от Мостостроя. Судя по фото с места происшествия, небольшой деревянный дачный дом загорелся открытым пламенем. Его потушили, но пострадал хозяин дачи. Екатерина Мищенко,