Во Владимире начали очистку памятника археологии- Рождественского вала. Напомним, состояние...

Во Владимире начали очистку памятника археологии- Рождественского вала. Напомним, состояние древнего оборонительного рубежа давно вызывало тревогу краеведов.Рождественский вал первым открывается туристам. Он окаймлял Печерний город - самую высокую часть древнего Владимира. В августе этого года "Вести" рассказали о неудовлетворительном состоянии вала. В последние годы памятник археологии в буквальном смысле превращается в лес. На Рождественском валу немало больных деревьев. Атаковал памятник и сорняк-агрессор - американский ясенелистный клён.Сейчас на Рождественском валу ведутся работы по вырубке деревьев. Один из участков уже очищен и от зарослей клёна. Ещё летом этого года в мэрии, отвечая на запрос "Вестей", пообещали: и аварийные деревья, и самосев в течение этого сезона с вала удалят. Напомним, "исторические рубежи Владимира" - зона ответственности казённого учреждения "Благоустройство".