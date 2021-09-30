Сегодня в 11 утра в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о...

Сегодня в 11 утра в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре дачного дома в СНТ «Связист».Как сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области, пожарно-спасательные подразделения выехали на место незамедлительно. На момент прибытия пожарных наблюдалось открытое горение дачного дома. Пожарные не дали огню распространиться на соседние участки и ликвидировали пожар на площади 12 кв. м. К сожалению, на пожаре пострадал мужчина 1953 г.р.На пожар привлекались от МЧС 3 единицы техники, 10 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.Фото: 33.mchs.gov.ru