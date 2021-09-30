Во Владимире с 1 октября отменяется временный автобусный маршрут № 30-С. Его вводили на период до полного восстановления маршрутов № 15 и № 22. Эти маршруты возвращаются к прежнему режиму.

Во Владимире с 1 октября отменяется временный автобусный маршрут № 30-С. Его вводили на период до полного восстановления маршрутов № 15 и № 22. Эти маршруты возвращаются к прежнему режиму. Напомним, маршрут №30-С ездил до Пиганово. Его обслуживала нижегородская компания ООО “РБ и К”, с ней срок действия контракта истекает сегодня, 30 сентября. Эта компания