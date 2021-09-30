Во Владимирской области продолжает работу Образовательный Центр Юрия Башмета. В рамках...

Во Владимирской области продолжает работу Образовательный Центр Юрия Башмета.В рамках президентского гранта и федерального проекта "Юрий Башмет - Молодым дарованиям России" Центр вместе с департаментом культуры региона проводит мастер-классы для детских музыкальных школ, детских школ искусств и студентов областного музыкального колледжа.Народного артиста Юрия Башмета, знаменитого педагога и общественника, с нашим регионом связывает давнее сотрудничество. До конца этого года в области пройдут 6 мастер-классов. Образовательный марафон стартовал в Юрьеве-Польском. Также мастер-классы охватят Владимир, Кольчугино, Вязники, посёлок Ставрово.