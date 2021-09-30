Сегодня на малой сцене областного театра драмы пройдёт спектакль по произведению Александра...

Сегодня на малой сцене областного театра драмы пройдёт спектакль по произведению Александра Островского "Лес". Во Владимирской области продолжается проект "Молодёжные театральные сезоны".В постановках задействованы студенты ГИТИСа, мастерской народного артиста Сергея Яшина и народной артистки России Елены Шаниной. И сегодня в областном колледже культуры и искусства пройдут мастер-классы по сценической речи и сценическому движению. Завершится проект во Владимире завтра, первого октября, спектаклем "Шутники", тоже по Островскому.