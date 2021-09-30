Во Владимирской области завершается приём заявок на участие в грантовом проекте Первый шаг для...

Во Владимирской области завершается приём заявок на участие в грантовом проекте "Первый шаг" для юных дарований из малых городов и сёл региона.Площадкой и центром подготовки талантливых детей от 6 до 10 лет станет Нижний Новгород. Приём заявок проводится до седьмого октября среди вокалистов, танцоров, актёров и музыкантов. Финалистов ждут два месяца занятий с профессиональными педагогами.Всего за семь лет существования проекта стажировку прошли сто пятьдесят ребят.Подробнее - на официальном сайте "Первый шаг".