Во Владимирской области завершается приём заявок на участие в грантовом проекте Первый шаг для...
Во Владимирской области завершается приём заявок на участие в грантовом проекте "Первый шаг" для юных дарований из малых городов и сёл региона.
Площадкой и центром подготовки талантливых детей от 6 до 10 лет станет Нижний Новгород. Приём заявок проводится до седьмого октября среди вокалистов, танцоров, актёров и музыкантов. Финалистов ждут два месяца занятий с профессиональными педагогами.
Всего за семь лет существования проекта стажировку прошли сто пятьдесят ребят.
Подробнее - на официальном сайте "Первый шаг".