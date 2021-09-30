Приближается осенний призыв. Военная прокуратура напомнила о правилах медосмотра, которые вступили в силу в мае этого года. Если призывник имеет основания для предоставления отсрочки или

Приближается осенний призыв. Военная прокуратура напомнила о правилах медосмотра, которые вступили в силу в мае этого года. Если призывник имеет основания для предоставления отсрочки или освобождения от службы в армии, то ему необходимо написать заявление на прохождение медицинского освидетельствования. Тем, кто этого не сделает, будут проходить медосмотр “по старинке”. Граждане, отказавшиеся от реализации своего права