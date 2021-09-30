Кроме того, второй год подряд премией отмечают один из проектов холдинга.

ВТБ Инфраструктурный Холдинг стал победителем в номинации «Лучший частный инвестор» национальной премии в сфере инфраструктуры «РОСИНФРА». Компания входит в группу ВТБ и реализует масштабные стратегические проекты на принципах государственно-частного партнерства и концессионных соглашений, а также является крупнейшим инвестором в российскую инфраструктуру. Суммарно с 2007 года в инфраструктуру страны Холдинг привлек российских и иностранных инвестиций на сумму более $18 млрд. Награда получена в том числе за концессионный проект по строительству Витебской развязки - первого этапа Широтной Магистрали Скоростного Движения в Санкт Петербурге. В марте 2021 года в Санкт-Петербурге стартовало строительство транспортной развязки, соединяющей Западный скоростной диаметр с Витебским проспектом. Это 6-полосная дорога длиной 2,6 км, по которой будут проезжать до 70 тысяч автомобилей в сутки со скоростью 110 км/ч. Стоимость строительства развязки оценивается в 27 млрд рублей.Также второй год подряд премией отмечается проект холдинга, наиболее соответствующий принципам качественных инфраструктурных инвестиций и устойчивого развития. Победителем по итогам 2020 года стала Башкирская концессионная компания (входит в ВТБ Инфраструктурный Холдинг) с проектом по строительству Восточного выезда из г. Уфы (Башкортостан). Напомним, что этот проект первым прошел оценку по системе IRIIS, получив «золотой» уровень достижения.Олег Панкратов, генеральный директор ВТБ Инфраструктурный Холдинг, отметил: «Нам очень приятна столь высокая оценка деятельности нашей компании со стороны профессионального сообщества. Получение престижной награды в инфраструктурной сфере является показателем успешной работы команды холдинга. Инфраструктура является одним из основных драйверов российской экономики. Мы продолжим и дальше вносить свой вклад в развитие нашей страны, реализовывая сложные инфраструктурные проекты на благо людей».Лауреаты национальной премии в сфере инфраструктуры «РОСИНФРА» объявлены на Российской неделе ГЧП. Премия вручается с 2013 года, ее организатором выступает Национальный Центр ГЧП.