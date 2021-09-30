Кроме того, второй год подряд премией отмечают один из проектов холдинга.
ВТБ Инфраструктурный Холдинг стал победителем в номинации «Лучший частный инвестор» национальной премии в сфере инфраструктуры «РОСИНФРА». Компания входит в группу ВТБ и реализует масштабные стратегические проекты на принципах государственно-частного партнерства и концессионных соглашений, а также является крупнейшим инвестором в российскую инфраструктуру. Суммарно с 2007 года в инфраструктуру страны Холдинг привлек российских и иностранных инвестиций на сумму более $18 млрд. Награда получена в том числе за концессионный проект по строительству Витебской развязки - первого этапа Широтной Магистрали Скоростного Движения в Санкт Петербурге. В марте 2021 года в Санкт-Петербурге стартовало строительство транспортной развязки, соединяющей Западный скоростной диаметр с Витебским проспектом. Это 6-полосная дорога длиной 2,6 км, по которой будут проезжать до 70 тысяч автомобилей в сутки со скоростью 110 км/ч. Стоимость строительства развязки оценивается в 27 млрд рублей.
Также второй год подряд премией отмечается проект холдинга, наиболее соответствующий принципам качественных инфраструктурных инвестиций и устойчивого развития. Победителем по итогам 2020 года стала Башкирская концессионная компания (входит в ВТБ Инфраструктурный Холдинг) с проектом по строительству Восточного выезда из г. Уфы (Башкортостан). Напомним, что этот проект первым прошел оценку по системе IRIIS, получив «золотой» уровень достижения.
Олег Панкратов, генеральный директор ВТБ Инфраструктурный Холдинг, отметил: «Нам очень приятна столь высокая оценка деятельности нашей компании со стороны профессионального сообщества. Получение престижной награды в инфраструктурной сфере является показателем успешной работы команды холдинга. Инфраструктура является одним из основных драйверов российской экономики. Мы продолжим и дальше вносить свой вклад в развитие нашей страны, реализовывая сложные инфраструктурные проекты на благо людей».
Лауреаты национальной премии в сфере инфраструктуры «РОСИНФРА» объявлены на Российской неделе ГЧП. Премия вручается с 2013 года, ее организатором выступает Национальный Центр ГЧП.